Caserta . I commercianti incontrano l’ Amministrazione: riduzione delle tasse al centro della discussione

Caserta. Si è da poco concluso a Palazzo Castropignano l’ incontro previsto per oggi , mercoledi’ 6 maggio, che alcuni commercianti locali hanno tenuto con Franco De Michele ed Emiliano Casale , rispettivamente vicesindaco e Assessore alle attività Produttive del Comune di Caserta.

L’ incontro è avvenuto in un clima sereno e di collaborazione . Al centro della discussione , la riduzione della tassa prevista per l’ occupazione di suolo pubblico e della tassa sui rifiuti.( Tari). L’ Assessore Emiliano Casale ha comunicato ai commercianti presenti,Raffaele Porrino-ristorante Fratelli Porrino, Gaetano Ciontoli- Barbaq Coffee, Alfredo Quaranta -Media Service e Rosario Rondinone -Ristorante l’ Amo che l’ amministrazione comunale ha deciso di sospendere la tassa sull’ occupazione di suolo pubblico per l’ intero periodo in cui le attività commerciali , Causa Coronavirus, sono rimaste chiuse.

Ma non è tutto: L’ Assessore Casale ha annunciato agli stessi che nei mesi prossimi l’ amministrazione comunale consentirà’ a tutti i commercianti di pagare il 50% della tari prevista, raddoppiando il metraggio di suolo pubblico a loro disposizione . Chi , fino a pochi mesi fa ,con la propria attività occupava 20 metri di spazio pubblico ne potrà occupare 40 continuando a pagare per 20.

Diversamente è andata invece per cio’ che riguarda la tassa sui rifiuti ( Tari), il vicesindaco Franco De Michele ha spiegato che il comune ,a riguardo, non potrà intervenire almeno fino a quando non sarà emanato il nuovo Decreto Ministeriale che potrebbe prevedere stanziamenti di fondi utili proprio in favore della Tari.

Prima della conclusione della riunione ,l’Assessore Emiliano Casale, ha illustrato ai commercianti il piano dell’ amministrazione comunale riguardo la riqualificazione del centro storico prevista nei prossimi anni . Molto soddisfatto alla fine dell’incontro è apparso Raffaele Porrino :” Ringraziamo l’ Assessore Emiliano Casale e il vicesindaco Franco De Michele – ha dichiarato- per la grande disponibilità nei nostri confronti. Speriamo in un futuro roseo e produttivo per tutte le attività commerciali. Credo -ha concluso-che questo sia il momento giusto per riqualificare il centro storico anche perchè in questo periodo i Centri Commerciali sono chiusi.”