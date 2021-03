CASERTA. IL 29ENNE MORTO PER UN COLPO ALLA TESTA, SAREBBE CADUTO DAL BALCONE

CASERTA. Il 29 enne arrivato ieri sera in condizioni disperate all’ospedale di Caserta con una profonda lesione al capo, e poi deceduto.

È caduto dal balcone di casa, è emerso dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Caserta, che hanno accertato che il giovane, disoccupato, sarebbe caduto dal balcone al terzo piano dell’abitazione di via Giorgio La Pira in cui viveva con i familiari.

A trovarlo sull’asfalto e’ stata una vicina del 29 enne, che ha allertato i soccorsi. Al momento, i carabinieri non rilasciano nessuna pista, da quella della caduta accidentale o del suicidio, ed anche a qualcosa di piu’ inquietante, in attesa che l’autopsia disposta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere sul corpo del 29enne faccia chiarezza sulla causa delle lesioni al capo e in altre parti del corpo. Inoltre I militari hanno ascoltato i familiari del 29enne.