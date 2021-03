Caserta. Il centro vaccinale covid di via Laviano, punta a fare 6.000 vaccini al giorno

Caserta – Il maxi centro vaccinale di via Laviano a Caserta all’interno della caserma Garibaldi, diverrà una mega centro ove si potranno vaccinare tutti i cittadini casertani e non solo con l’instaurazione di ben 26 postazioni che potrebbero arrivare a 28. Il centro è stato inaugurato e presentato alla presenza di Ferdinando Russo dirigente della ASL Caserta, il primo cittadino, Carlo Marino per i soliti saluti iniziali istituzionali.

Il dirigente Russo ha sottolineato come questo centro vaccinale covid diverrà una eccellenza per quel concerne la somministrazione, dei vari vaccini, con l’obiettivo di giungere sino a 6mila vaccini al giorno. Nonostante le endemiche difficoltà nella somministrazione dei vaccini covid che proseguono con il rallentatore, la provincia casertana risulta essere tra le più performanti d’Italia per l’effettuazione delle prime siringhe a coloro che si sono sottoposti (quei pochi) tra cui i medici ed i primi pazienti, al famigerato vaccino covid che ha creato notevoli polemiche sia per quel che concerne i no vax (quelli che si rifiutano categoricamente e sono contrari a qualsiasi vaccino) che per coloro che ritengono che i vaccini aumentino addirittura la possibilità di contrarre il virus.