Caserta. Il comitato ” Antica via San Carlo” da’ un calcio alla pandemia

Caserta. Hanno dato un vero e proprio calcio al Covid ieri sera i commercianti di Via San Carlo. Una serata all’insegna del divertimento . I TAMMUVURRIAVASA’, a ritmo di balli popolari hanno distribuito palloncini rossi ai bambini con la scritta “ Antica Via San Carlo”.

Tanta gente , nel pieno rispetto delle regole e in un clima sereno ha ballato , passeggiato per poi fermarsi a degustare tutti i manicaretti preparati dalle numerose attività’ presenti su quella che fu la strada della Piedigrotta.

Una vera e propria “rivoluzione “ commerciale quella che hanno messo in campo i commercianti unendosi in un comitato che hanno deciso di denominare ” Antica Via San Carlo”.

Ora andiamo avanti – ha dichiarato il Presidente Raffaele Porrino , gia’ da lunedi’ inizieremo a programmare i prossimi eventi . Siamo una squadra fortissima. Il nostro obiettivo è quello di creare economia e posti di lavoro . Lo faremo facendo divertire la gente proprio come ieri , a noi il covid non ci piegherà “.