Caserta. Il Comitato campetti Nike fa sapere che il patto di collaborazione con il Comune e’ terminato

🚨Il Comitato Cittadino Volontario per la Tutela e la Salvaguardia dei Campi Nike “Playground E. Gallicola“ Caserta, in considerazione dell’attuale situazione in cui versano i campi e delle continue richieste di intervento che pervengono al Comitato, ritiene utile informare la cittadinanza, ed in particolare coloro che frequentano i citati playground che, al momento, il patto di collaborazione tra il Comune di Caserta ed il già menzionato Comitato è scaduto in virtù della norma relativa alla durata contenuta nel patto stesso.

Attualmente, non ricorrendo ancora tutte le condizioni tecnico-giuridiche, non è possibile procedere alla sottoscrizione di un nuovo patto di collaborazione. #comitatocampinike