Caserta. Il comune e’ in dissesto ma stanzia 1800 Euro per il cinema a Villetta Giaquinto

Caserta. Con Delibera n 132 ,l’‘Amministrazione Comunale ha deciso di stanziare 1800 Euro per la rassegna cinematografica “ rESTATE IN VILLA in atto dal 20 Giugno al 20 Luglio in Villa Giaquinto.

La decisione ha mandato su tutte le furie il consigliere comunale di opposizione Pasquale Napoletano il quale ha chiesto chiarimenti direttamente a Gianluca Iannucci , consigliere comunale e Presidente della Commissione di riferimento .

Ennesimo atto scellerato di questa amministrazione – ha dichiarato Napoletano- ci parlano continuamente di dissesto e poi stanziano 1800 Euro per una rassegna cinematografica . Dove hanno preso questi soldi? . Quale procedimento hanno adottato re stanziarli? . Queste le domande che il consigliere comunale di Fratelli D’ Italia Pasquale Napoletano ha verbalizzato e alle quali chiede risposte all’ Amministrazione Marino .