CASERTA. IL CONSIGLIERE COMUNALE DANIELA DELLO BUONO CHIEDE DI INSTALLARE UN AUTOVELOX SULLA EX SS SANNITICA

Un autovelox sulla ex SS Sannitica, la strada che collega San Leucio a Vaccheria. È quanto richiesto dal consigliere comunale Daniela Dello Buono in una nota protocollata questa mattina e indirizzata agli assessori Massimiliano Marzo ed Emiliano Casale per garantire la sicurezza dei cittadini. “La ex SS Sannitica è frequentemente percorsa con una eccessiva velocità da parte degli automobilisti, nonostante i limiti di velocità – spiega Daniela Dello Buono – Tale comportamento mette in grave pericolo la sicurezza soprattutto dei pedoni”. Da qui la necessità di installare un dispositivo di misurazione della velocità. “Purtroppo sulla ex SS Sannitica non è possibile installare dossi artificiali, poiché trattasi di una grande arteria di scorrimento che costituisce itinerari dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. Tuttavia è da ritenersi prioritario garantire la sicurezza dei cittadini, anche attraverso l’introduzione di strumenti volti a disincentivare le infrazioni al Codice della Strada. L’installazione di un autovelox, prevista nell’ambito del progetto di realizzazione e gestione della mobilità e di smart mobility, rappresenta una possibile soluzione”.