Caserta. Il consiglio comunale approva il bilancio di previsione

Il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 e Triennale 2021-2023. “Questo voto – dice il sindaco Carlo Marino – conferma ed afferma il lavoro svolto dalla nostra Amministrazione durante i cinque anni trascorsi e l’impegno e la determinazione che abbiamo profuso per la crescita della città guardando al suo futuro”.

“Lo strumento approvato – commenta l’assessora alla Programmazione finanziaria Gerardina Martino – è un ulteriore tassello del percorso già efficacemente svolto dall’Amministrazione Marino in questi anni, un Bilancio sano, in equilibrio e di prospettiva, che ha saputo reggere bene durante la crisi dell’emergenza sanitaria che ha prodotto conseguenze sociali, ambientali, politiche e sui conti pubblici e nutre capacità di adeguarsi alle prossime sfide del Recovery Plan. Ha i suoi punti di forza nella passione e nella determinazione a generare cambiamento espressi in questi anni e in una policy connaturata da responsabilità e lungimiranza, da autonomia finanziaria, vivacità progettuale, capacità di attrarre fondi e finanziamenti, dal guardare alla cura della città esistente e a quella del futuro. E’ un Bilancio di continuità, coerenza, coraggio e determinazione”.