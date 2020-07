CASERTA.Il consiglio comunale ragazze e ragazzi presenta l’ iniziativa “#iorestoacasa ma”

Caserta. Era il 20 Novembre 2019 quando si insediava a Caserta il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei

Ragazzi (CCRR). Quando si era pronti a presentarsi al pubblico con iniziative per la Città, dopo due mesi di

incontri e lavoro, il Corona Virus interveniva a gamba tesa bloccando tutto e tutti e interrompendo tanti

programmi.

Ma, dimostrando la forza di volontà e l’impegno nel partecipare al progetto, i giovani Consiglieri, insieme e

in modalità remota hanno voluto realizzare un percorso di respiro internazionale a favore dei loro coetanei

e di tutti i bambini profughi abbandonati in epoca COVID19 dalla comunicazione dei Media e, quindi, dalla

opinione pubblica.

È nata così l’iniziativa: “#iorestoacasa ma…” che vede come prodotto finale un video messaggio sociale

ideato, scritto e realizzato dai ragazzi del CCRR di Caserta.

Venerdi 10 luglio, presso la Sala Convegni del Centro Servizi Culturali Sant’Agostino, i protagonisti

presenteranno l’iniziativa al Sindaco, al Consiglio degli adulti, ai Dirigenti Scolastici ed alla stampa.

Dalla sera stessa il video verrà riversato in rete attraverso il canale Youtube de L’isola di Arturo ONLUS, la

Cooperativa Sociale che coordina e conduce il CCRR .

Per onore di cronaca è giusto ricordare che il Consiglio Comunale Ragazze e Ragazzi fu fortemente voluto dall’ Ex Assessore Maddalena Corvino la quale in quel periodo ,come è noto, ripristino’ anche il Forum Giovani e la commissione Pari Opportunità.