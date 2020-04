Caserta.Il corpo di Mario ( tre anni) Trasferito in Romania.Momenti di commozione in Via Roma (le foto)

Caserta. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che brutto destino la vita aveva riservato a Mario, il piccolo di soli tre anni che lo scorso 4 aprile ha perso la vita cadendo dal balcone della sua abitazione sita al quarto piano di un condominio Palazzo del Sole in via Roma. Le condizioni di Mario, dopo la caduta,apparvero subito gravi e a nulla servirono le cure dei Medici dell’ Ospedale S.Anna e S.Sebastiano di Caserta. Il cuoricino di Mario ,infatti,ha cessato di battere alle prime ore di domenica 5 aprile 2020.

Ma non è tutto. Subito dopo la sua morte Mario non potè ricevere sepoltura dal momento che la Magistratura avvio’ le indagini per accertare le dinamiche dell’ accaduto . Per tutto questo tempo la salma del piccino è rimasta nel reparto di Medicina Legale dell’ Ospedale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nei giorni che seguirono il grave incidente, ll Padre del bambino Mariam, meglio conosciuto come Adrian, espresse in accordo con la compagna, di seppellire il corpo di Mario in Romania , Paese di origine di entrambi. La vicenda suscito’ molto clamore in città al punto che i condomini del condominio di via Roma n 143 , proprio dove abitava Mario con la sua famiglia, si fece promotore di una raccolta fondi finalizzata ad esaudire il desiderio dei due disperati genitori. Anche il Comune di Caserta ha contribuito a finanziare in parte il triste ultimo viaggio del piccolo Mario.

Oggi, giovedi’ 30 aprile la svolta. L’Agenzia Funebre G.S.I. di Nicola Notastefano con sede in via Sicilia a Caserta, per il tramite dell’ Amministrazione Comunale di Caserta proprio in queste ore sta trasportando il corpo del bambino in Romania . Pochi minuti fa ci sono stati momenti di forte commozione in quando Nicola Notastefano e il suo collaboratore Pasquale Di Donato ,prima della partenza hanno fatto sostare per qualche minuto la bara bianca nei pressi di quel parco in via Roma dove Mario ha trascorso i pochi anni della sua vita. Qui erano presenti, per l’ ultimo saluto la mamma Oana Catalina ,il padre Marian insieme con l’ Avv. Piazza Amministratore del condominio palazzo del sole.