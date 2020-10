Caserta Il Covid entra nelle scuole: Intervista all’ Assessore Adele Vairo

Caserta. Nella giornata odierna L’Istituto Lener di Marcianise è rimasto chiuso per un caso di Covid-19 , Al Mattei di Caserta invece, è stato proibito l’ingresso agli studenti per alcuni casi di contagi; un caso anche alla Dante Alighieri di Caserta. La situazione non sembra andare meglio a Santa Maria Capua Vetere dove al Liceo Amaldi , precisamente al Classico , è stato riscontrato un contagio al Covid. Insomma Il Covid-19 è ufficialmente entrato nelle scuole. Ogni giorno infatti si riscontrano nuovi casi di positività negli istituti cittadini e in quelli della provincia.

Nella mattinata di oggi , lunedi 5 Ottobre, abbiamo incontrato la Dott.ssa Adele Vairo, Dirigente Scolastica del Liceo Manzoni e Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Caserta,la quale ci ha spiegato le problematiche della scuola casertana in relazione all’emergenza Covid-19 soffermandosi proprio sull’ istituto Manzoni che, va ricordato, nella giornata di oggi è rimasto chiuso per sanificazione.

” E’ una situazione complicata – ha dichiarato la Vairo– cerchero’ di gestire il tutto tenendomi costantemente in contatto con gli Enti competenti. “. Ad informare Adele Vairo del caso di positività riscontrato nel suo Istituto è stata L’Asl di Caserta che ha contattato telefonicamente la stessa nella giornata di domenica 4 ottobre.

“Una volta informata dei fatti dall’Asl – spiega l’ Assessore Vairo- ho immediatamente convocato il Consiglio D’ istituto con il supporto dello Staff per la sicurezza della scuola e , come previsto dalla norma in questi casi, tutti insieme abbiamo ricostruito gli ultimi contatti e tutte le aule frequentate dallo studente in questione.

L’Asl mi ha suggerito di provvedere alla sanificazione dei luoghi della scuola frequentati dall’ allievo risultato positivo ; ma, dopo essermi confrontato con il mio staff, ho deciso di provvedere direttamente alla sanificazione dell’ intero istituto”.

Bisogna prendere consapevolezza- continua la Dirigente- che il problema esiste e che nei prossimi giorni potrebbe assumere dimensioni anche maggiori- come Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Caserta consiglio ai miei colleghi Presidi di affrontare l’emergenza in modo serio ma senza drammatizzare . Abbiamo ,secondo il mio punto di vista , il supporto di un’ Asl molto efficace , ed è proprio su di essa che dobbiamo puntare per uscire vincenti da questa situazione”.

Domattina- conclude la Vairo- l’Istituto Manzoni riaprirà agli studenti e riprenderà il programma scolastico , seguiremo attentamente l’ evolversi dei fatti e ci comporteremo di conseguenza , siamo pronti a portare avanti l’ anno scolastico ma ,se c’è ne fosse bisogno ci stiamo già preparando per la didattica a distanza. La salute viene prima di tutto ma la cultura resta a mio avviso il mezzo piu’ efficace per emergere nella società”.