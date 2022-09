Caserta. Il disagio delle scuole, prima della riapertura coinvolge anche la De Amicis, che posticiperà le lezioni

Pubblicità elettorale

Caserta. Dopo le prime difficoltà già riscontrate per altri istituti, a pochi giorni dalla riapertura per il nuovo anno scolastico, è ancora polemica per le scuole della Città.

Questa volta ad essere coinvolto è l’istituto De Amicis, presso cui erano in corso i lavori di rifacimento del tetto, necessari anche dopo il sequestro da parte della Procura nel maggio dell’anno scorso. Tali lavori avrebbero dovuto essere consegnati a giugno, almeno così disse il sindaco Marino all’apertura del cantiere, ma hanno subito evidenti rallentamenti. A inizio luglio, il Primo Cittadino aveva annunciato: “il tetto della De Amicis è quasi pronto. Dopo un passato dove il patrimonio immobiliare delle nostre scuole era stato abbandonato, stiamo rigenerando tutto. Andiamo avanti per i nostri giovani che devono avere scuole sicure”

Invece, pare che sei aule della De Amicis siano inagibili per la presenza di amianto rinvenuto durante i lavori al tetto della scuola. E’ stato lo stesso istituto a renderlo noto in una comunicazione ai genitori con cui si informa che “il normale svolgimento delle attività didattiche per le sezioni della scuola dell’infanzia presenti nel lotto A (quello interessato dai lavori nda) avranno inizio a decorrere dal giorno 28 settembre 2022