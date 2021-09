Caserta, il Festival della Vita celebra i 40 anni della Laborem Excercens martedì 14 settembre

CASERTA – Come anticipato lo scorso 16 luglio 2021 in occasione della XI e XII edizione del Festival della Vita, riprendono le attività che vedono il quartier generale Centro Culturale San Paolo a Caserta. I lettori ricorderanno che la manifestazione è giunta all’undicesima edizione con il 2021 e ha come tema “Vivere è….Dialogare”. Come sempre la caratterizzeranno una serie di eventi che si terranno Caserta ed in altre città italiane dal 22 al 26 ottobre 2021. Il prossimo 14 settembre 2021 rappresenta una piccola e interessante anticipazione. Intanto è stata programmata anche l’edizione 2022 che avrà come tema “Vivere è…Riscoprire” che si terrà dal 29 gennaio al 6 febbraio 2022. Per la programmazione generale si rimanda sempre al portale web www.festivaldellavita.it e alla pagina social https://www.facebook.com/Festival-Della-VITA-Caserta-275201639205223/. Tornando all’evento di martedì 14 settembre 2021 che inizierà in streaming alle ore 11, al seguente indirizzo di sala conferenza virtuale http://meet.google.com/hab-xjdr-cau, bisogna innanzitutto riferire che esso nasce dalla spinta di celebrare l’anniversario di un Documento importante. L’evento è intitolato “Futuro e Lavoro a 40 anni dalla Laborem Excercens. Prospettive di ripresa nella post-pandemia”. L’appuntamento vedrà i saluti iniziali del Presidente Nazionale del Centro Culturale San Paolo OdV e del Festival della Vita, don Ampelio Crema. Seguiranno poi due interventi: quello del prof. don Nicola Lombardi, vicario foraneo di Caserta e quello del dott. Raffaele Mazzarella, diretto del Festiva della Vita e presidente dell’Associazione DirittoVita.