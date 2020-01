Caserta. Il fotografo Giulio Festa conclude stasera il suo corso al Mattei

Una tradizione consolidata all’Istituto Mattei di Caserta il corso di fotografia del professore Giulio Festa. Il corso, giunto ormai alla sua settima edizione, ogni anno accresce attorno a sè interesse e partecipazione. Un corso aperto a tutti, studenti ed adulti, e valevole anche come corso di aggiornamento per i docenti. In particolare durante l’ultima lezione, prima della consegna degli attestati è stato proiettato il video di Mimmo Jodice Il Dirigente Scolastico Roberto Papa rinnova ogni anno la sua disponibilità a replicare questo corso che, negli anni, ha coinvolto tanti appassionati di fotografia e tanti altri ha avvicinato a questa arte solo apparentemente semplice ed immediata. Il Mattei apre volentieri le sue porte fino a tardi ai corsisti, confermando ancora una volta la sua sensibilità ad arricchire culturalmente la città offrendo opportunità che spaziano nei più disparati settori di interesse, dall’arte al sociale ad approfondimenti culturali a vario livello.