Caserta. Il giornalista Mario De Michele indagato per “Simulazione di reato”. Ricostruzione della vicenda.

Il Giornalista è colui che cerca informazioni conducendo ricerche, effettuando interviste, analizzando opinioni e impressioni delle persone, con l’obiettivo di segnalare e pubblicare tali informazioni in modo opportuno, efficace.

Talvolta un giornalista riesce a far luce su tante ombre buie. Ed è spesso, per questo motivo bersaglio della criminalità organizzata.

Sicuramente il modo professionale in cui lavorava il direttore del sito Campania Notizie, Mario De Michele, casertano, ha dato nel tempo non pochi problemi a diversi loschi individui.

De Michele, giovedì 14 novembre 2019, si era recato dai Carabinieri. Sostenendo di essere nel mirino della Camorra.

Alcuni sconosciuti avevano sparato contro la sua auto nella periferia di Gricignano di Aversa (Caserta).

Campania Notizie scriveva che gli spari erano sei o sette, due diretti contro il parabrezza e finiti non lontano da De Michele; altri tre o quattro invece lo avevano raggiunto mentre scappava, distruggendo il lunotto posteriore della macchina in cui viaggiava.

De Michele qualche giorno prima all’agguato, era stato già aggredito da due persone tra Sant’Arpino e Succivo.

Degli individui si erano avvicinati in moto, con il viso coperto, alla sua auto e l’avevano fatto uscire, poi uno aveva iniziato a colpire l’auto con una mazza e l’altro a picchiarlo, accusandolo di aver provocato lo scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella (in provincia di Caserta) per infiltrazioni camorristiche. Mentre uno dei due lo picchiava gli avrebbe urlato: «Per colpa tua il Consiglio comunale di Orta è stato sciolto. Ci hai inguaiato. Ora smettila di scrivere sul campo sportivo di Succivo”

Sul caso intervenneto i vertici di Fnsi, Sugc e il presidente dell’Unci Campania Sandro Ruotolo. «Si tratta di un episodio di una gravità inaudita che dimostra come il Casertano sia una zona ad altissima densità criminale». Non a caso in quella zona sono ben quattro i giornalisti finiti sotto scorta armata. Cosi definirono gli episodi.

Il giornalista, dal canto suo, annunciava di non voler recedere dall’intenzione di proseguire col proprio lavoro d’inchiesta

Oggi, maggio 2020. Simulazione di reato: questo il reato per cui è indagato Mario De Michele, la storia che tutti conoscevamo secondo quanto accertato dagli investigatori, sarebbe del tutto falsa.

In questi giorni il cronista ha ricevuto un avviso di garanzia e una perquisizione presso la sua abitazione.

La Dda ora sta indagando sulla veridicità degli episodi.

De Michele, venuto a conoscenza delle indagini, ha scritto un editoriale sul suo sito in cui si congeda dai lettori, ammettendo di aver commesso «errori imperdonabili» e chiedendo scusa ai magistrati e alle forze dell’ordine.

Intanto i sindacati Fnsi e Sugc, si costituiscono come parte civile: “Attendiamo le conclusioni dell’inchiesta, ma se davvero Mario De Michele ha finto di aver subito un attentato, non solo va revocata la scorta, ma deve essere sanzionato dall’Ordine per aver preso in giro chi rischia davvero, soprattutto in un territorio ad alta densità criminale come quello di Caserta, dove, per le minacce dei Casalesi, ci sono ben 4 cronisti sotto scorta”.

De Michele è indagato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli per calunnia e per detenzione di armi da fuoco perché, in concorso con un ex consigliere comunale di Orta di Atella, avrebbe simulato i due attentati subiti il 14 novembre e il 5 maggio scorsi.