Caserta: il gruppo “Boys ce 17” si dissocia dalla Juvecaserta21 e sostiene solo la Casertana

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del gruppo “Boys ce 17”, i quali si dissociano dall’attuale Juvecaserta21 per sostenere solo ed esclusivamente la Casertana.

Queste sono le basi di un gruppo ultras. Siamo fermamente convinti di aver portato avanti questo ideale in tutte le sedi in cui siamo stati coinvolti……Tavoli di lavoro, palazzetti e stadi di tutta Italia… Ci hanno detto che la nostra era un idea malsana….. che la nostra era solo un utopia…ma la pazzia spesso si confonde a tal punto con la realtà da diventarne parte integrante. Noi abbiamo portato avanti la nostra follia e siamo riusciti lì dove tutti ci davano per falliti, unire sotto un unica pezza tifosi che seguivano ogni sport in cui la propria città si cimentasse….il basket, il calcio ed il volley…..i “Boys ce 17” hanno i colori bianconeri perché sono nati per la Juvecaserta e destino ha voluto che fosse il primo sogno che qualcuno ha deciso bene di infrangere…una dirigenza scellerata che ancora oggi si nasconde dietro una lavata di faccia che hanno dato, ma che nasconde tutto il marcio…continuano ad usurpare un nome che non gli appartiene che hanno prima affossato e sepolto sotto metri di “immondizia” e poi hanno riesumato per continuare a lucrare sulla fede di tanti accecati casertani…abbiamo cercato di lottare in ogni sede anche istituzionale per difendere quel nome, ma è stato come lottare contro i mulini a vento. Oggi però abbiamo deciso di distaccarci completamente, oltre che da una società che non ci rappresenta, anche dai nostri colori che non hanno più modo di essere sulla nostra pezza…. purtroppo tutte le cose belle hanno un inizio e una fine… è la logica conseguenza delle cose …noi abbiamo la fortuna di averla vissuta, e l’abbiamo fatto alla grande..affiancati da ragazzi stupendi che ci hanno seguito ovunque….. oggi a malincuore diciamo addio alla nostra pezza bianconera che chiude definitivamente, e con lei cade anche l’ultimo baluardo a difesa della “vera” Juvecaserta che da oggi non ha più nessun gruppo organizzato. Un antico proverbio dice quando arrivi all’ultima pagina chiudi il libro….ma noi all’ultima pagina ancora non siamo arrivati, è finito solo un capitolo della storia dei “Boys ce 17” che continueranno ad esistere. La nostra pezza subirà solo una modifica nei colori che diventano Rossoblù il nostro impegno continuerà ad essere più vivo che mai al fianco dei nostri fratelli Fedayn Bronx ai quali va il nostro ringraziamento per esserci stati sempre vicini ed averci sempre sostenuto in questi meravigliosi cinque anni insieme. Avanti Boys e forza Casertana.

“Boys ce 17”