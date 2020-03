Caserta. Il Laboratorio di Analisi sarà dedicato ai tamponi Coronavirus. Non saranno piu’ inviati al Cotugno

Caserta. Il Sindaco Carlo Marino l’ ha comunicato direttamente ai cittadini nel corso della consueta diretta giornaliera. Il Laboratorio di Analisi sarà dedicato ai tamponi dell’ intera provincia di Caserta, il tutto servirà per accorciare il più’ possibile i tempi dell’ esito.

Lo stesso Carlo Marino, nel corso della video- comunicazione,ha ancora una volta invitato la cittadinanza a restare a casa . i giorni che seguiranno saranno decisivi per vincere la battaglia contro il Covid-19 ragion per cui sarà fondamentale rispettare lòe regole.

Da stasera partirà la sanificazione di tutte le strade del centro città che per tre giorni sarà curata dall’ Asl , successivamente la sanificazione proseguirà e sarà presa in cura dalla Ecocar. Nei prossimi giorni , sarà la protezione civile invece a disinfettare tutte le strade della periferia.

Sono state interrotte tutte le zone ZTL della città. La Polizia Municipale è a lavoro per adeguare a questo provvedimento anche la segnaletica luminosa che in qualche strada segnala ancora il Varco Attivo.

Da qualche giorno , per ovvi motivi, non sono piu’ in giro gli ausiliari della sosta quindi chi parcheggia sulle strisce blu non potrà essere sanzionato.