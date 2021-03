CASERTA, IL MAL TEMPO FERMA IL CENTRO VACCINALE

CASERTA. Presidio vaccinale sospeso per via del mal tempo. Le avverse condizioni meteorologiche non sta lasciando scampo alla provincia Casertana.

Ha portato alla temporanea chiusura del centro vaccinale presso la Caserma Ferrari Orsi di Caserta in raccordo con i vertici dell’azienda Sanitaria Locale .

Il personale militare della Brigata Bersaglieri Garibaldi sta provvedendo alle opportune verifiche dell’intera struttura campale. Entro 24 ore dovrebbero verificarsi il ripristino di tutte le attività del centro vaccinale.