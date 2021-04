Caserta. Il mistero del vaccino mai somministrato ai volontari delle Ambulanze Private

Caserta. Quello che sicuramente manca nella campagna vaccinale Anti-Covid è la chiarezza . Dalle notizie che apprendiamo dai media nazionali sembra continui a regnare l’ incertezza a tal punto che da un giorno all’ altro si passa dall’ affidabilità di un vaccino alla sospensione dello stesso perchè ritenuto non sicuro.

A Caserta invece ( non siamo in grado di dirvi se il problema è nazionale) esiste un vero e proprio mistero riguardo una categoria che ad oggi avrebbe già dovuta essere sottoposta al vaccino ed invece, nonostante i solleciti fatti all’ ASL di Caserta, sembra essere completamente e pericolosamente ignorata. Stiamo parlando degli operatori – volontari delle ambulanze private.

Tutti i giorni queste associazioni, con un team qualificato e con le loro ambulanze private,si occupano di trasporti sanitari non urgenti come per esempio rientri a casa di persone ammalate dopo dimissioni dalle strutture ospedaliere , trasferimenti da un nosocomio all’ altro e tutto cio’ che riguarda questa tipologia di servizi.

E’ inutile sottolineare il rischio contagio che tutte le mattine gli operatori di questo settore incontrano nel svolgere la loro mansione di volontari . Basta pensare che la loro giornata si svolge in continuo contatto con persone ammalate e soprattutto all’ interno di strutture ospedaliere proprio come il personale medico -sanitario il quale è stato giustamente sottoposto alla vaccinazione prima di tutti gli altri.

Abbiamo già scritto nei giorni scorsi di tale problema , lo rifacciamo oggi con la consapevolezza che lasciare ancora i volontari di queste associazioni senza vaccino potrebbe rivelarsi pericoloso . Crediamo che questa categoria vada tutelata alla pari del personale medico- sanitario. Continueremo a seguire con attenzione l’ evolversi delle cose anche e soprattutto per dare voce ai Presidenti delle Associazioni che piu’ di una volta hanno chiesto chiarimenti , via mail, all’ Asl territoriale senza mai ricevere risposta.