Caserta: Il ‘movimento 24 agosto’ non vuole stare con la Lega

Si è tenuta nella giornata di sabato scorso una riunione presso la sede di città futura un incontro che ha visto vari ‘movimenti civici’ partecipare al tavolo d’incontro che vedeva tra i presenti anche Enzo Bove. Ebbene a seguito dell’incontro si starebbero già delineando delle prime schermaglie, in particolare, il ‘movimento 24 agosto per l’equità territoriale’ non è intenzionato a fare accordi o a sedersi ad eventuali tavoli in vista delle prossime elezioni che si terranno nella città di Caserta, con persone che facciano parte della Lega.

Questo secondo quanto dichiarato del presidente dell’associazione Fabio Pellegrino il quale ha dichiarato “Non parteciperemo a delle coalizioni che vedono la presenza della Lega nè a Caserta, nè in altre realtà – continua così il presidente – il nostro movimento rimane disponibile a confrontarsi con altri movimenti civici, che abbiano a cuore la città di Caserta, le sorti della città al di fuori delle solite manovre di partito-politiche. Il partito della Lega è strutturalmente lontano – secondo il presidente – molto lontano, rispetto ai principi e di equità e giustizia per il mezzogiorno”.