Caserta. Il museo itinerante del mattoncino in mostra a Napoli

Giovanni Vaccaro fin da piccolo ha sviluppato una passione per i mattoncini Lego, grazie anche alla sua nonna Iole Moscati, oggi ultracentenaria, a cui ha intitolato il museo itinerante. E la nonna una della sue prime sostenitrici lo ha sostenuto nello sviluppo di questa passione in un sistema strutturato, per poter trasmettere alle nuove generazioni la storia dei Lego, ma anche il loro alto valore formativo. Giocare con i mattoncini aumenta la creatività e consente di imparare giocando, favorendo ingegno, sperimentazione e problem solving.

Per questo motivo anche le scuole che lo volessero possono ospitare il museo itinerante che nel fine settimana della Befana farà tappa al Vomero. Un’Epifania diversa portare i propri figli a visitare questa originale installazione di mattoncini

.Nei giorni 4 e 5 gennaio dalle ore 9,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 21,00 al Play Vomero Party Club di via Scarlatti n. 201 a Napoli