Caserta. Dopo il rinvio della seduta consiliare prevista per oggi , mercoledì 27 aprile 2022, e rinviata per motivi di salute del Segretario Salvatore Massi , i capogruppo si sono riuniti e hanno deciso di far convocare una nuova seduta per il prossimo 9 ( prima convocazione ) 10 ( seconda convocazione) maggio

L’ ordine del giorno sarà’ lo stesso previsto per oggi con L’ integrazione di nuovi punti di discussione.