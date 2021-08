Caserta, Il policlinico giace ancora incompleto

Caserta – Il Policlinico casertano è ancora in fase di costruzione, un progetto concernente un grande ospedale che a Caserta risulta ancora incompleto.

La costruzione di questo grande ospedale giace lì con lavori che vanno avanti a singhiozzo la cui fine pare ancora lontana.

Certo qualche interrogativo lo si può suscitare ancora una volta con la pandemia covid in atto, sarebbe stato certamente molto molto utile una struttura grande per accogliere eventuali pazienti o e persone positive al covid e non solo ma anche affetti da altre patologie.

Gli interrogativi li giriamo al Comune di Caserta, come mai non è stato ancora completato ? Ma la salute dei casertani è ancora in primo piano?

Eppure sono arrivati anche più finanziamenti, tra l’altro anche europei per quel che concerne la costruzione di questo mega impianto ospedaliero della cui fine in fondo al tunnel passateci la metafora ancora non si vede, ma allora la salute dei casertani passa in secondo piano ?

A seguito dell’ apertura del centro per i clochard che ha suscitato qualche discussione sul social di facebook, uno dei nostri lettori Pierluigi Marino , ha posto qualche quesito sui lavori praticamente infiniti, del policlinico, che giriamo direttamente all’amministrazione comunale di Caserta, nella speranza di aver qualche risposta veritiera avulsa dalla campagna elettorale in corso.