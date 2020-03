Caserta. Il Presidente Magliocca comunica i dati di oggi

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS

Queste le parole del Presidente Giorgio Magliocca sulla situazione di oggi martedì 17 marzo in provincia di Caserta :

”Eccomi qui per aggiornarvi a conclusione della consueta riunione del ComitatoProvinciale per l’ordine la sicurezza.

Rispetto a ieri pomeriggio abbiamo 5 positivi in più, siamo a 68, e una persona deceduta a causa del contagio.

Oltre ai numeri, però, è opportuno anche annunciarvi che grazie al protocollo siglsto tra la Provincia, ASL Caserta e Comune di Caserta nei prossimi giorni partirà in tutti i comuni di Terra di Lavoro una massicia operazione di sanificazione ambientale.”