Caserta, il sindaco chiude le scuole e i sindacati contestano la parte sulla modalità in DAD

Caserta– Il sindaco Marino, considerata l’allearta meteo dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e al contempo sottolinea che resta consentita la DAD

“sospensione delle attività didattiche in presenza nella giornata di LUNEDI’ 15 FEBBRAIO 2021, per tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado;

Resta consentita l’attività didattica a distanza per tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado”

Subito i sindacati hanno contestato al sindaco la violazione delle norme vigenti, poiché oltre alla chiusura delle scuole ha previsto l’attivazione della didattica a distanza. In questo senso il sindaco, nel dare indicazioni sulle attività da svolgere, si sarebbe attribuito funzioni che non gli competono.

Lettera dei sindacati

-L’ordinanza del sindaco Marino-