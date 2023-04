Caserta. Il Sindaco vieta la vendita di alcolici dal 29 Aprile al 1 Maggio

Il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha emesso un’ordinanza, valida dal 29 aprile al 1°

maggio, che prevede il divieto assoluto di vendere per asporto, anche tramite distributori

automatici, nonché somministrare, bevande in bottiglie di vetro e lattine. La

somministrazione da parte degli esercizi pubblici potrà avvenire unicamente in bicchieri

monouso biodegradabili. Il provvedimento si è reso necessario in quanto, in occasione del

ponte del Primo Maggio, sul territorio cittadino ci si aspetta un notevole afflusso di

persone. Ciò determinerà un incremento della frequentazione dei locali pubblici da parte di

avventori ed una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, ed in alcune zone del

territorio comunale interessate dal fenomeno della cosiddetta movida, con un conseguente

presumibile notevole consumo di bevande.

Nell’ordinanza è previsto il divieto assoluto di consumare bevande in bottiglie di vetro e

lattine nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico di tutta la città di

Caserta. Inoltre, è vietata la vendita di qualsiasi prodotto in piazza Carlo di Borbone.

Sussiste, poi, il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche e/o superalcoliche, di

qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, dalle ore 22:00 alle ore 8:00, nelle aree

pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico di tutto il territorio cittadino.

Tale divieto non troverà applicazione qualora la somministrazione con la conseguente

consumazione dovesse avvenire all’interno del locale o nelle aree in concessione di

occupazione di suolo pubblico, con tavolini, sedie, dehors e altre strutture autorizzate.