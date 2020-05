Caserta. Il sollecito di due concittadini per la riapertura dei cantieri del Policlinico.

Ieri, 18 maggio, due cittadini di Tredici, frazione di Caserta, hanno rivolto una lettera sollecito finalizzata alla riapertura del cantiere e la ripresa dei lavori del Policlinico di Caserta. Quest’ultima è indirizzata al Sindaco, al Comune, al Miur, al presidente De Luca, al rettore dell’Universitá degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli», all’ANAC, al Vescovo di Caserta ed alla stampa.

“Non ci si può ferire ulteriori speranze e aspettative ,di un milione di abitanti in provincia di Terra di Lavoro nel non rendere disponibile a breve il costruendo prestigioso Presidio Ospedaliere” é cosí che si apre questa impegnata lettera. Tuttavia si stima che in Campania il valore delle incompiute, solo nel 2015, abbia superato i 600 milioni di euro. Un terzo di questa somma (206 milioni) è servita a finanziare il cantiere eterno del Policlinico di Caserta.

La prima pietra della nuova struttura, in località Tredici, fu posta nel 2005 dall’allora sindaco Luigi Falco, insieme all’ex rettore della Seconda Università di Napoli, Antonio Grella, e a un rappresentante del governatore Antonio Bassolino. Ma la storia della costruzione dell’imponente policlinico casertano inizia molto prima, 22 anni fa. La firma del protocollo d’intesa per la realizzazione dell’ospedale risale al maggio del 1995, quattro anni dopo la pubblicazione del decreto che istitutiva la Sun e disponeva finanziamenti per edificare il nosocomio.

La nascita stessa della Seconda Università di Napoli era legata alla costruzione del policlinico, l’ospedale più grande del Mezzogiorno d’Italia, un progetto che sin dagli anni ’90 si è scontrato con lungaggini amministrative e grovigli giuridici: due anni di attesa per la gara d’appalto, 5 per la conferenza dei servizi, sei per il via libera al progetto, 9 per l’aggiudicazione dei lavori.

Il 18 dicembre 2016 sulla stampa Campana sembrava esserci uno spiraglio di speranza, si dichiarava un’accelerazione dei lavori per il polo didattico e quindi il Policlinico.

Anche il Sindaco di Caserta Carlo Marino,annunciava lo stanziamento di 1,3 milioni di euro da parte della Regione per il completamento delle opere infrastrutturali a supporto del policlinico da aparte sua il Presidente De Luca annunciava uno stanziamento di 50 milioni addirittura per acquistare gli arredi del policlinico.

Durante l’emergenza da Coronavirus, ancora non del tutto volta al termine, Luca Abete inviato per “Striscia la Notizia”, ha contattato il rettore dell’Università degli Studi della Campania per avere qualche aggiornamento sulla situazione, il quale riferí: “C’è necessita di avere il via alla ripresa dei lavori, non abbiamo bisogno di ricevere nessun finanziamento. In questo momento di particolare emergenza sarebbe stata un’opera straordinaria che avrebbe dato una grossa mano”

Quanto detto dal rettore corrisponde totalmente con la volonta dei due cittadini, i quali richiedono di rendere il policlinico funzionale, per combattere il Covid 19 e tutelare la salute e mettere fine ad anni di inganni, di corruzione, di malaffare, di inerzia, di virus. Del resto la presenza di tale struttura ospedaliera avrebbe certamente alleggerito il lavoro dell’ospedale della zona centrale della città di Caserta.

La ripresa dei lavori sottende una responsabilità morale da parte degli esponenti politici che presidono i nostri territori.

Intanto pochi giorni fa, il 14 maggio, Il presidente della regione Campania, De Luca ha fatto visita all’ospedale Covid di Maddaloni e mentre avrebbe dovuto assumersi una parte delle colpe per aver privato i casertani ancora di un’opera di vitale importanzadi cui è nota l’importanza strategica e di cui lo stesso De Luca in occasione dell’ultimo finanziamento regionale del 2015 di 150 milioni di euro, aveva garantito l’ultimazione nel 2020, ha invece minacciato di far commissariare i lavori dalla Regione se entro un mese non ripartiranno.