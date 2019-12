Caserta – Il vento forte fa cadere un albero sulla strada e trascina con se il palo della luce

CASERTA – Un albero è caduto da pochi minuti in Viale delle Industrie, prolungamento per la rampa dell’ex Macello, proprio a ridosso del muro confinante con l’ex Elettrografite. e, nella caduta, ha trascinato con sé anche il palo della illuminazione pubblica. A darne notizia è il funzionario dell’ANAS, Luciano CAIAZZA, che si è fermato sul posto per allertare gli enti preposti: Vigili del Fuoco, Polizia Municipale di Caserta.



“Purtroppo” – ha lamentato il funzionario ANAS – “ho riscontrato una notevole inefficienza da parte del personale preposto che hanno fatto di tutto per rimandarmi da un numero all’altro. Il mio è stato solo l’intervento di un cittadino qualunque che si è preoccupato che nessuno venisse coinvolto”. La legittima preoccupazione di Luciano Caiazza è comprensibilissima, tenuto anche conto quello che è successo all’alba di oggi, domenica 22 dicembre 2019, a Napoli, dove un uomo è morto travolto dalla caduta di un grosso albero. Infatti, un uomo di 62 anni è morto a Napoli, schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo. È accaduto intorno alle ore 7:00 in via Nuova Agnano a Napoli, alla periferia occidentale della città.



L’uomo, di nazionalità marocchina, è stato soccorso dal 118 ma in ospedale i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. La vittima si chiamava Mohamed Boulhaziz, 62 anni, presente da anni in maniera regolare sul territorio italiano. Risiedeva a MADDALONI (Caserta) e lavorava come commerciante. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. La bufera di vento che ha colpito la Campania nelle prime ore del mattino ha provocato la caduta di numerosi altri alberi e cartelloni pubblicitari in tutta la città. Alberi sono finiti anche sul tracciato della tangenziale, per fortuna senza travolgere auto in transito.