Caserta.Importante passo avanti per la realizzazione del nuovo stadio

Si è da poco conclusa la conferenza di servizio tenutasi in via telematica per la realizzazione del nuovo stadio di Caserta. Erano presenti fra gli altri il Sindaco Carlo Marino . Come previsto sono stai approvati tutti i verbali della conferenza dei servizi preliminare.

A questo punto i prossimi passi sono quelli di approvare il progetto definitivo , avviare la fase dell’ iter amministrativo per poi indire la gara di evidenza pubblica. Dopo aver espletato le ultime pratiche seguirà la realizzazione del progetto esecutivo da parte del soggetto aggiudicatario.

La notizia ha fatto presto il giro della città e molto soddisfatti sono apparsi i tifosi che da tempo aspettano il nuovo stadio : ” E’ tutto ok , lacrime di gioia e’ fatta – ha dichiarato Mimmo Petrillo – tifosissimo della casertana. Caserta e Provincia avrà il suo stadio – ha continuato- grazie di cuore a chi sta facendo in modo che il nostro sogno si avveri”. !!

Molto fiducioso è apparso il Sindaco di Caserta Carlo Marino : “Un passo avanti importante è stato fatto per la realizzazione del nuovo Stadio – ha dichiarato-nn percorso che stiamo portando avanti insieme alla Casertana Calcio del Presidente D’ Agostino . Il nuovo impianto risponderà alle esigenze del mondo calcistico ma anche a quelle dell’atletica e del tennis, nell’ambito di una programmazione a trecentosessanta gradi sull’impiantistica sportiva dell’intera città”.