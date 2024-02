Caserta. IN ARRIVO 20 NUOVE COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

Venti nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici saranno presto installate su tutto il

territorio cittadino, senza nessun onere a carico del Comune di Caserta. Questo risultato è

frutto di un protocollo di intesa tra l’Ente e la società Stener, che ha sede nel Capoluogo,

approvato oggi dalla Giunta Comunale. Oltre a queste installazioni, saranno messe a

disposizione del Comune di Caserta, sempre a titolo gratuito, anche 5 e-bike (biciclette

elettriche), che verranno date in dotazione al Corpo della Polizia Municipale.

Nel dettaglio, questi sistemi di ricarica per le auto elettriche sono da considerarsi molto

innovativi, utilizzando le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione

remota. Queste infrastrutture “intelligenti” sono in grado di rispondere alle attuali e future

esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile. Per quanto concerne l’allocazione

delle colonnine di ricarica, sarà l’Amministrazione a decidere il posizionamento,

effettuando, in ogni caso, una distribuzione uniforme in tutti i quartieri della città.

“Con questo protocollo d’intesa – ha spiegato il Vicesindaco e Assessore alla Mobilità,

Emiliano Casale – compiamo un altro passo importante verso la realizzazione del

progetto di mobilità sostenibile nella nostra città. Queste 20 colonnine di ricarica per veicoli

elettrici si aggiungono alle 16 già esistenti e ben presto avremo altri progetti che

porteranno ad aumentare notevolmente il numero di queste installazioni su tutto il territorio

cittadino. Con questo accordo dotiamo anche la Polizia Municipale di 5 e-bike, che

saranno utili soprattutto nelle attività effettuate nel centro cittadino. È in atto una vera e

propria rivoluzione del sistema di mobilità in città. Il progetto ‘Smart City’ prevede l’arrivo,

entro il mese di marzo, di 150 monopattini, mentre a giugno saranno consegnate 50

biciclette elettriche e 25 scooter, anch’essi alimentati a batteria. Oltre a ciò ci saranno dei

punti di ricarica per veicoli elettrici messi a disposizione dal concessionario che cura il

progetto della mobilità. Va aggiunto, infine, che a breve verranno attivati i nuovi varchi Ztl a

Vaccheria e a San Leucio, che contribuiranno anche a prevenire i fenomeni di malamovida

nelle due Borgate storiche della nostra città”.