Caserta. In arrivo 30 milioni di Euro per la riqualificazione di due zone importanti della città

Caserta. “3o milioni di Euro da spendere per due zone importanti della citta’Via Acquaviva -ex Saint Gobain.

Con queste parole il Sindaco Carlo Marino parla di un finanziamento ottenuto in seguito ad un bando del Ministero delle infrastrutture che chiedeva progetti per la riqualificazione urbana.

Via Acquaviva, presto avrà un decoro urbano nuovo ,un verde migliore, marciapiedi riqualificati, piste ciclabili , pubblica illuminazione ecc.ecc.

nell’ ex Saint Gobain ci sara’ una prospettiva nuova per giovani casertani ma ci sono novita’ anche per gli anziani. Il progetto di riqualificazione di quella zona prevede anche case di comunità in risposta al dopo pandemia dove le priorità devono essere il diritto al lavoro e il diritto alla salute.