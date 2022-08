Caserta. In pieno centro maltratta e picchia il suo cane . Fermato dalla Polizia

Caserta. Se non fossero intervenuti alcuni passanti ad evitare il peggio, forse per quel cagnolino non ci sarebbe stato più’ niente da fare . E’ accaduto ieri intorno alle 15, 30 , presso il Viale delle Querce, sito sl Parco Cerasole.

un uomo , visibilmente fuori di testa, gridava è molto probabilmente minacciava la famiglia che abita al piano di sotto .

il giovane aveva con se un cane che stava picchiando ferocemente , addirittura ad un certo punto L’ aveva lanciato in aria facendolo sbattere al suolo violentemente.

Alcuni passanti hanno chiamato le forze dell’ ordine , presto sul posto sono arrivate due volanti della. Polizia che hanno evitato il peggio . Il povero cane e’ stato affidato a due signore , probabilmente familiari dell’ uomo , mentre quest’ ultimo e’ stato portato al comando per essere identificato.