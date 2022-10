Caserta/In ricordo dell’ex campione, organizzato il 2° Memorial Pietro Cremonese “10 incontri dilettantistici”

Caserta. Sabato 5 novembre, alle ore 18:00, la palestra dell’ I.T.S per Geometra “M. Buonarroti” sito in viale M. Buonarroti ospiterà il 2° Memorial Pietro Cremonese “10 incontri dilettantistici”.

È dedicato al ricordo del giovane ex pugile, 25enne, tre volte campione italiano e punto di riferimento per i tanti appassionati del florido vivaio di Terra di Lavoro.

Venuto a mancare all’affetto dei suoi cari più di tre anni fa, era il 28 giugno del 2019, ha lasciato – tra quanti volevano bene a colui che “è stato un campione dentro e fuori dal ring” – una figlia, la sua piccola Aurora. Ad oggi, la bambina, ha 4 anni.

Ad organizzare l’evento, che vedrà la partecipazione quali ospiti d’onore di Domenico Valentino, Campione Mondiale, Mauro Munno e Salvatore Munno, Campioni Italiani 1°Serie, il Maestro Raffaele Munno in collaborazione con la madre Veronica Bokambanza e la figlia Aurora del pugile Pietro.

Patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Caserta, dal CONI, dalla Federazione Pugilistica Italiana, dalla palestra ” Boxe Medaglia d’Oro” – Marcianise, questo 2° Memorial – dopo il 1° al Rione Vanvitelli nel luglio 2021 – nasce con un ben preciso intento da parte di Veronica.

Il suo è un obiettivo sociale, poiché mira a fondare un’associazione legata nel nome alla figlia di Pietro, Aurora Cremonese.

Ad aiutare Veronica nell’ organizzazione del Memorial il vicesindaco di Caserta Emiliano Casale r con tutto il necessario supporto che egli – sin da subito – ha fornito per la riuscita dell’ evento .