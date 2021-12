Caserta.In Via San Carlo,alle 18, Clown , animatori e palloncini per i piu’piccoli

Caserta. Tutto pronto in Via San Carlo dove fra poco ( alle 18 circa) un gruppo di animatori allieterà la serata ai bambini con artisti di strada , Clown , musica e palloncini . Quella di stasera è la prima di numerose iniziative che ogni fine settimana il comitato ” Antica Via San Carlo” ha organizzato per tutto il mese di Dicembre.

Molti saranno gli ospiti che si alterneranno nella strada antica per tutto il periodo Natalizio. C’è ne sara’ per tutti, dalle famiglie ai piu’ giovani che il 24 e il 31 dicembre potranno ascoltare musica e brindare all’ aperto .