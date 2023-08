Caserta incidente a via Fuga

E’di una persona ferita il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì in via Fuga a Caserta tra una Lancia ed una motocicletta. In ospedale un 32enne residente nel Capoluogo.

Il sinistro si è verificato intorno alle 20. Per cause ancora in corso d’accertamento l’auto, guidata da una donna di 65 anni, avrebbe impattato con la parte posteriore la moto sbalzando il centauro dalla sella e facendolo rovinare sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo. La donna si è fermata ed ha allertato i soccorsi.