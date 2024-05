Caserta: individuato dalla Polizia di Stato l’autore dell’imbrattamento della facciata della Reggia di Caserta.

La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato un giovane, di origine nordafricana, ritenuto l’autore dell’imbrattamento, sulla facciata della Reggia di Caserta, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì scorso, attraverso scritte con vernice spray.

Dopo la segnalazione su linea 113, intorno alle ore 2 della notte, poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti sul posto per ricostruire l’accaduto. Grazie alle immediate indagini avviate insieme alla Squadra Mobile, sia di natura tecnica che informativa, e sulla scorta anche dell’analisi dei sistemi di videosorveglianza della Reggia, è stato possibile individuare un giovane, scappato con una bicicletta elettrica.

Il ragazzo, da poco maggiorenne, è stato identificato e rintracciato presso la sua dimora e condotto in Questura per le procedure di rito. All’esito, è stato denunciato per l’imbrattamento del bene artistico, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità.