E’ accaduto ieri pomeriggio 2 dicembre a Caserta, un 44enne di San Prisco è stato accusato di aver forzato il cancello di controllo mentre veniva inseguito dai Carabinieri, che lo avevano individuato per detenzione di spaccio, sostanze stupefacenti, precisamente 20 grammi di cocaina, e resistenza al pubblico ufficiale.

L’uomo era a bordo di una Fiat Qubo, e percorreva ad alta velocità via Mondo a Caserta, le manovre repentine e pericolose, la marcia in direzione di Ponteselice, hanno portato i militari dell’Arma a farlo accostare al margine della strada, ma l’uomo si era mostrato nervoso e dopo aver mostrato i documenti è salito in auto ed ha iniziato di nuovo la sua corsa, mettendo in pericolo utenti della strada e macchine – nella piena movida del sabato sera casertano- incolonnate nel traffico.

E’ così iniziato un inseguimento da parte dei Carabinieri della compagnia di Caserta, che per due chilometri hanno cercato di bloccare l’uomo e che alla fine hanno bloccato sul cavalcavia, quest’ultimo ha tentato di liberarsi da una busta che risultava contenere 20 grammi di cocaina.

Il 44enne è stato accompagnato in caserma, arrestato ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.