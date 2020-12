Caserta. INSTALLAZIONE NUOVA SEGNALETICA TURISTICA

Caserta. E’ stata avviata l’installazione della nuova segnaletica turistica. Un progetto che ha come finalità il miglioramento della fruibilità turistica della città di Caserta a partire dai siti Unesco, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Caserta. E’ stata avviata l’installazione della nuova segnaletica turistica. Un progetto che ha come finalità il miglioramento della fruibilità turistica della città di Caserta a partire dai siti Unesco, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.

La segnaletica del piano di comunicazione turistica si presenta omogenea e parte dai principali beni monumentali come la Reggia, il Belvedere di san Leucio e Casertavecchia, fino ad arrivare a luoghi più nascosti ma altrettanto significativi dal punto di vista storico, artistico e monumentale come la chiesa di San Rufo Martire a Piedimonte di Casolla e l’abbazia di San Pietro ad Montes.

Non solo segnali stradali ma anche tabelle descrittive che accompagnano il turista in veri e propri itinerari alla scoperta della città. Percorsi che presto verranno supportati anche da una app per smartphone (CasertaTour) con la quale si potrà accedere ad una piattaforma multimediale dedicata, plurilingue ed accessibile da Qrcode, grazie alla quale i visitatori potranno ottenere numerose informazioni aggiuntive sui siti di interesse.