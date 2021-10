Caserta, Intervista ad uno dei candidati consiglieri comunali

Caserta – Durante uno degli incontri della campagna elettorale post elezioni ci ha rilasciato un’intervista su quelle che potrebbero essere i risultati del ballottaggio ossia Michele Picozzi.

Secondo Voi come andrà il ballottaggio per quanto concerne le elezioni?

Ma credo che sicuramente Carlo Marino è in fase di recupero, i vari cittadini di Caserta, stanno valutando la Lega ma non la stanno prendendo in considerazione in quanto chiuderebbero le opportunità. Per quanto riguarda me sono un dei pochi riferimenti politici all’interno dei quartieri del rione Vanvitelli e di quello IACP, non ci sono candidati che possono in qualche modo rappresentare il quartiere.

Come sarete eletto, c’è qualche possibilità ?

Dopo il ballottaggio sarò eletto se sarà riconfermato il sindaco uscente ossia Carlo Marino