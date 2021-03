CASERTA, INVESTITO UOMO DI MEZZA ETÀ SULLE STRISCE PEDONALI

CASERTA. Nella mattinata di oggi in via G.M. Bosco , è stato investito un uomo di mezza età. La vittima rimasta a terra ferita in modo serio è stata prontamente trasportata in ospedale.





Il tutto avviene in una via centrale cittadina, mentre l’uomo stava attraversando le strisce pedonali, dalle prime deduzioni si evince che la vettura viaggiasse a velocità elevata , perché dopo aver investito l’uomo ha proseguito la sua corsa uscendo fuori strada e impattando in maniera violenta il marciapiede del lato apposto della carreggiata.

Dopo momenti di preoccupazione la macchina dei soccorsi si è messa in moto e ora si attendono notizie.