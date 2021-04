Caserta . L’ Oratorio Salesiano scende in Piazza

Domani 9 aprile alle ore 17,00 si terrà un sit-in organizzato dai ragazzi dell’Oratorio Salesiano di Caserta in Piazza della Prefettura.

L’iniziativa è diretta a sensibilizzare la cittadinanza ed il prefetto sulla chiusura dell’Oratorio.

É giusto ricordare alla cittadinanza l’importanza dell’Oratorio, il quale è una vera e propria agenzia educativa per la cittá perché da l’opportunitá a tanti ragazzi di crescere e formarsi in maniera sana, di socializzare, ed è anche una casa di accoglienza per i ragazzi che vivono uno stato di disagio economico, sociale e famigliare.

L’oratorio scende dunque in piazza con l’intento di sensibilizzare cittá ed istituzioni affinchè il giudice possa rivedere il suo provvedimento e trovare una soluzione più equa, che possa garantire allo stesso tempo la salute del ricorrente ma anche il diritto al gioco dei ragazzi.