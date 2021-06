CASERTA. La candidatura di Zinzi “rivoluziona le amministrative 2021”

Caserta. Il centro-destra , in seguito all’ interpartitico che si e’ tenuto nella serata di ieri , lunedì’ 7 giugno, presso l’ex Jolly Hotel, ha sciolto la riserva e ha scelto Gianpiero Zinzi come candidato Sindaco di coalizione da opporre alla candidatura del candidato Sindaco di centro-sinistra Carlo Marino.

La parola ora passa a Gianpiero Zinzi il quale dovrà’ far sapere se accetta la sfida e rinuncia alla carica di Consigliere Regionale per giocarsi con Carlo Marino e gli altri competitor la poltrona più’ ambita di Palazzo Castropignano.

Una questione politica quest’ ultima da seguire con attenzione anche perché’ se Gianpiero Zinzi dovesse accettare la candidatura a Primo Cittadino di Caserta potremmo assistere nei prossimi giorni al classico “ salto della quaglia” di alcuni aspiranti consiglieri comunali che , per una questione di opportunità’ ,gia’ avevano fatto sapere agli elettori di candidarsi a sostegno di Carlo Marino .

La situazione si presenta un po’ ingarbugliata in primis per lo stesso Zinzi il quale nel momento in cui decidesse di accettare si troverebbe a rinunciare una sicura carica di Consigliere Regionale per giocarsi una partita stimolante ma molto rischiosa.

La candidatura a Sindaco di coalizione del figlio d’arte sicuramente non gioverebbe a quella degli altri aspiranti Sindaci e ci riferiamo a Ciro Guerriero ,da sempre legato alla famiglia Zinziana , a Enzo Bove che dopo aver accarezzato L’ idea di poter essere lui il prescelto dai Partiti di Centro- Destra ,si ritroverebbe a correre a capo alle le tre liste che ha ampiamente annunciato di aver già’ completato . Queste liste però’ ridimensionerebbero di molto le sue possibilità’ di vittoria finale.

Discorso a parte merita L’ ex Sindaco Pio Del Gaudio che negli ultimi giorni era parso come la scelta più’ probabile della coalizione di centro- destra , ma che, dopo il tavolo interpartitico di ieri sera come Bove molto probabilmente si ritroverà’ a candidarsi alla carica di Sindaco a capo delle 5 liste civiche che ha già’ dichiarato di aver completato ma che, anche in questo caso , danno poche possibilità’ di vincere le elezioni.

Quelle che verranno saranno per Carlo Marino giornate infuocate . Conoscendo un po’ il suo modus-operandi infatti supponiamo che cercherà’ di incontrare personalmente i suoi candidati per evitare il rischiosissimo salto della quaglia .

Una cosa e’ certa Gianpiero Zinzi ha una grossa responsabilità’. Crediamo che un suo rifiuto potrebbe decretare definitivamente la vittoria del Sindaco uscente ma soprattutto potrebbe risultare un colpo mortale per l’intero centro-destra casertano.