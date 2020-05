Caserta – La CISAS chiede nuove operazioni di sanificazioni e derattizzazione in Città

CASERTA – A parte la grande confusione sulla consegna di mascherine di cui nessun Ente ha fornito preventivamente informazione ai cittadini, necessità ora una vera operazione di Sanificazione e Derattizzazione delle strade cittadine, invase da topi e piccioni, tra cui tanti anche morti fa notare la Segreteria della Cisas.

Sempre secondo la Cisas bisogna rispolverare la Ordinanza Sindacale, emessa nel mese di Agosto di anni fa dal Sindaco Del Gaudio, con cui veniva vietato di dare cibo ai piccioni, già allora presenti massicciamente nel centro cittadino.

Vi sono attualmente esercenti commerciali, tra cui alcune Pescherie, che regolarmente ogni giorno gettano gli avanzi ai piccioni, così come numerosi cittadini dai balconi ogni giorno gettano i loro rifiuti ai piccioni, che ora mangiano i rifiuti assieme ai topi, sempre più numerosi.

La Cisas, anche in applicazione delle norme di cautela per l’epidemia Coronavirus, chiede – oltre la Derattizzazione e la SANIFICAZIONE delle strade – anche l’applicazione piena delle sanzioni nei riguardi di quei cittadini, che – regolarmente più volte al giorno – si liberano dei loro resti di cibo incrementando la presenza anche di formiche, mosche e zanzare, ormai presenti in grandi quantità in città.