Caserta. La città delle donne. Alessia Vessicchio presenta “Fino a te”

Festival Internazionale “Caserta. La città delle donne”

Presentazione del romanzo Fino a te (Graus Edizioni) di Alessia Vessicchio

Sabato 7 marzo 2026, ore 17

Sala Laboratorio

Archivio di Stato, Reggia di Caserta

(Graus Edizioni)

Si terrà sabato 7 marzo 2026, alle ore 17, la presentazione del libro Fino a te di Alessia Vessicchio. Dialogherà con l’autrice il Dirigente scolastico del Liceo

Manzoni di Caserta, Adele Vairo.

L’evento si terrà presso la “Sala Laboratorio”

, all’Archivio di Stato, alla Reggia di Caserta ‒ nell’ambito del Festival internazionale “Caserta. La città delle

donne” ‒ e sarà un’occasione di confronto su tematiche importanti, che esplorano le profondità dei sentimenti umani.

Le protagoniste del romanzo sono donne che attraversano un percorso di crescita personale ‒ segnato da ferite e desideri inespressi ‒ che scriverà non solo la loro

storia, ma anche e soprattutto quella delle generazioni future.

Fino a te è una narrazione contemporanea che invita a credere nei nuovi inizi e nella possibilità di ritrovarsi, anche quando tutto sembra perduto.

Alessia Vessicchio nasce a Napoli il 16 luglio del 1970. A diciassette anni si trasferisce con la famiglia a Roma per il lavoro del suo patrigno, il maestro Giuseppe Vessicchio. Studia Lettere alla Sapienza per lavorare in televisione

(redattore prima, autore poi) dal 2000 al 2018. Dopo varie esperienze in Italia e all’estero in tv, nell’editoria e in qualità di docente universitaria in Comunicazione televisiva, cambia vita per potersi dedicare di più alle sue nipoti, Alice e Caterina, e soprattutto alla scrittura dei suoi libri a tempo pieno. Oggi vive a Trevignano, sul lago di Bracciano, con il marito Marco.

Fino a te è una storia che tocca le corde dell’anima, una testimonianza di incroci

di destini che sembrano sospesi, ma che trovano risposte nel tempo e nella

narrazione. Agostina Costa, Gilda Lunetto, Bianca Mormile e Gilda Amato

tornano in vita attraverso il libro che Mia decide di scrivere per la figlia che sta per nascere, per raccontarle delle donne della sua famiglia (e non solo) che hanno

portato fino a lei.

Cinque generazioni portavoce di luoghi e memorie lontani, da cui giunge l’eco della forza femminile che si è fatta strada attraverso il dolore, il sacrificio, la lotta per i propri diritti, la volontà di farsi ascoltare, il diritto di sbagliare e l’amore. L’intreccio di memorie parte i primi anni del 1900 a Tunisi, nella comunità degli italiani d’Africa, passa attraverso la Napoli del 1943, fino ad Amalfi nel 1963. La storia delle sue antenate è un’eredità, per Mia, da preservare e da continuare a tramandare da “nonna in donna” alla sua Alice che sta per nascere e a chi verrà dopo di lei. Alessia Vessicchio firma un romanzo introspettivo in cui l’attenzione al profilo psicologico dei personaggi si fonde con la delicatezza e la profondità della narrazione e dà vita a una scrittura in cui emerge tutta la potenza della storia, del compromesso, del pregiudizio e dell’amore per la verità.