Caserta. la Croce Rossa distribuisce 500 pizze ai casertani

Caserta. Da poche ore è arrivato in città un furgone carico di pizze: si tratta di una donazione fatta al comune di Caserta dalla ItalPizza SPA di Modena. Un’ operazione di solidarietà che ha avuto come intermediario direttamente il Sindaco Carlo Marino . Le pizze surgelate sono state recapitate agli uffici dell’ Assessore al Welfare Raffaele Piazza e poi , da qui, dirottate alla sede della Croce Rossa di Caserta dove ad attendere il furgone vi era in rappresentanza dell’ amministrazione comunale, l’ Assessore alle attività produttive Emiliano Casale e la Presidente Teresa Natale.

Entro la serata di oggi, lunedi’ 20 aprile, le pizze, mozzarella pomodoro e rucola verranno distribuite gratuitamente ai casertani.