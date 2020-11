Caserta. La denuncia di un medico : ” non ci sono vaccini antinfluenzali”

Caserta. Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota scritta che il Dott. Ludovico DI Mauro ha inoltrato a tutti i suoi pazienti. Il Medico ” denuncia” un’ inspiegabile mancanza del vaccino antinfluenzale

. Cari pazienti- si legge nella nota scritta-nonostante i miei sforzi e i miei combattimenti con l’Asl non riesco ad ottenere i vaccini antinfluenzali. L’Asl dichiara di non averne a disposizione.Dopo la mia ultima richiesta di ieri mattina,in presenza e avendo avuto un ulteriore risposta negativa,ho deciso di pubblicare sui vari giornali casertani questa carenza che non si riesce a capire a che cosa è dovuta.

Considerando anche che , il mio approvvigionamento che mi era stato assegnato d’ufficio non è stato evaso. Ho contattato anche un consigliere regionale per esporre la problematica all’assesore della sanitá della regione campania. Quindi per il momento non chiedetemi più la somministrazione dei vaccini.Sarete chiamati ovemai l’asl dovesse fornirmi il materiale. Vorrei però chiarire che i vaccini mancano su tutto il territorio nazionale a causa di una sbagliata programmazione da parte del governo e delle regioni. Mi fareste cosa gradita se tutti quelli che non hanno usufruito della vaccinazione andassero all’Asl a protestare. Grazie vi voglio bene”.