CASERTA.LA GIUNTA HA APPROVATO DUE PATTI DI COLLABORAZIONE

La Giunta, su proposta dell’Assessore al Patrimonio e ai Beni Comuni, Annamaria

Sadutto, ha stipulato due patti di collaborazione che prevedono la valorizzazione di due

importanti spazi di proprietà comunale. Il primo accordo è stato siglato con l’Associazione

“Noi voci di donne”, e riguarda la salvaguardia e la promozione dell’ex delegazione (ora

“Biblioteca Tifatina”), di Casola, in via Corradello d’Aquino. L’Associazione si impegna a

svolgere, in maniera completamente gratuita, attività di formazione e informazione su

numerose problematiche di carattere sociale. Si toccheranno temi importanti quali, ad

esempio, la violenza sulle donne e il reinserimento degli ex detenuti. Ci sarà spazio, poi,

per laboratori per minori, che comprendono lettura, scrittura e teatro, e sarà fornito

sostegno scolastico. L’Associazione si impegna ad effettuare la manutenzione e la

gestione ordinaria dei locali in gestione condivisa, la pulizia ordinaria dei locali, azioni di

rigenerazione urbana.

Il secondo Patto di collaborazione è stato siglato tra il Comune e la Parrocchia di San

Pietro in Cattedra e prevede la gestione condivisa della Villetta “Salvo D’Acquisto” di via

Buozzi, nel Rione Tescione. All’interno della Villetta, la parrocchia effettuerà incontri

all’aperto di gruppi parrocchiali o associazioni, celebrazioni di messe o momenti di

preghiera, incontri a tema con gruppi di bambini, scambi di libri, giornate informative su

tematiche relative ai nuovi stili di vita, incontri tra generazioni, scambi culturali, esibizioni

musicali e mostre di opere. Al tempo stesso, c’è l’impegno ad occuparsi della pulizia dei

vialetti e delle aiuole, dell’inserimento di piante nelle fioriere, dell’etichettatura di alberi e

arbusti presenti indicandone il nome, del risanamento delle panchine, della creazione di un

angolo per bambini, della manutenzione ordinaria della villetta.

“Con questi due Patti di collaborazione – ha spiegato l’Assessore al Patrimonio e ai Beni

Comuni, Annamaria Sadutto – compiamo un passo importante per la gestione condivisa

di due beni importanti della nostra città. Applichiamo il principio della sussidiarietà

orizzontale, in ossequio all’articolo 118 della Costituzione. Siamo convinti che questo sia

un modello gestionale che consente, da una parte, di valorizzare alcuni immobili di

proprietà comunale, e, dall’altra, lo svolgimento di attività di grande valore sotto il profilo

sociale e culturale, con la partecipazione attiva dei cittadini. Per tali motivi, proseguiremo

lungo questa strada, estendendo lo schema anche ad altri asset che sono nella

disponibilità del Comune”.