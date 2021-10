Caserta, la JuveCaserta accademy giocherà ancora a porte chiuse

Caserta – Per quanto concerne la JuveCaserta Accademy, ancora una partita a porte chiuse sarà disputata a porte chiuse e senza pubblico, per quanto riguarda il prossimomatch di sabato 18 ottobre al palazzetto dello sport nei pressi dello stadio A. Pinto.

Infatti, dopo le ultime partite la JuveCaserta Accademy ha diramato per il tramite una nota stampa o comunicato stampa che si va a riportare testualmente “Nel ringraziare la stessa Commissione comunale per le due riunioni dedicate all’argomento – si legge in una nota stampa della società – la Juvecaserta Academy esprime tutto il suo sconcerto per la mancata presentazione di una documentazione idonea da parte dell’Agis, società dell’Amministrazione Provinciale di Caserta per la gestione del palasport di viale Medaglie d’oro, all’apposito organismo che ha determinato la decisione della stessa Commissione di dichiararsi impossibilitata ad aprire al pubblico l’unico impianto coperto attualmente esistente nella città di Caserta. È innegabile che la mancanza di agibilità del palasport provinciale svilisce gli sforzi che la società sta producendo, già dallo scorso anno, nel tentativo di rilanciare il basket casertano e vanifica gli investimenti fin qui sostenuti per centrare tale obiettivo, ma soprattutto mortifica la voglia di sport da parte dei tanti ragazzi che frequentano il settore giovanile della società”.

Su quanto accaduto si è espresso con qualche breve dichiarazione anche il presidente della JuveCaserta Accademy, Farinaro il quale ha affermato sic et simpliciter “Per quanto concerne la situazione del palazzetto dello Sport di viale Medaglie d’ oro, è avvilente dover constatare le difficoltà che in questo territorio si incontrano per svolgere l’attività sportiva e, soprattutto, dover riscontrare che, in tema di impiantistica sportiva, la città di Caserta ad oggi non dispone di strutture idonee per la pratica dello sport neppure a livello dilettantistico”.

La commissione dell’AGIS, non ha inoltrato l’idonea documentazione pertanto, il palazzetto di viale Medaglie d’oro di Caserta adiacente allo stadio A. Pinto, risulta ancora inagibile pertanto la JuveCaserta Accademy disputerà il match a porte chiuse