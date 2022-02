Caserta, la Mucherino annuncia la candidatura europea di Caserta tra le 100 città per la neutralità climatica entro il 2030

Caserta, martedì 1 febbraio 2021. “Sono lieta di annunciare che Caserta ha sottoposto la propria candidatura per la Mission Europea “100 Climate-neutral cities by 2030 – by and for the citizen”. L’obiettivo della Mission è sostenere 100 città europee nella loro trasformazione sistemica verso la neutralità climatica, facendone dei centri di sperimentazione e innovazione e dei modelli per tutte le città europee.

Abbiamo lavorato intensamente per settimane per partecipare e anche se non dovessimo essere selezionati, questo ci ha permesso di analizzare a fondo tutti gli elementi sui quali lavorare in futuro per avvicinarci agli obiettivi europei di neutralità climatica.

Le 100 città che saranno selezionate per raggiungere l’obiettivo di impatto climatico zero entro il 2030 saranno sostenute e accompagnate nella loro trasformazione sistemica e trasformate in centri di sperimentazione e innovazione per tutte le città proprio dall’Unione Europea.

Le città sono il fulcro dove devono concentrarsi le strategie per la decarbanizzazione per l’energia, i trasporti, gli edifici, l’industria e l’agricoltura. L’emergenza climatica va affrontata dapprima nelle città dove i cittadini, non solo attori politici in una struttura di governance, ma anche utenti, produttori, consumatori e proprietari, devono essere i protagonisti del cambiamento. Attraverso un processo multilivello e co-creativo, formalizzato in un Contratto di Città del Clima, adattato alle realtà di ciascuna città.”

Carmela Mucherino, Assessore alla Transizione ecologica del Comune di Caserta.