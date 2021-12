Caserta. La perdita d’acqua proveniente da un basolato di Via San Carlo è ancora in attesa di risposte

Caserta. Dopo la segnalazione di ieri, all’ Amministrazione comunale da parte del comitato “Antica Via San Carlo” per una perdita d’acqua che fuoriesce da un basolato al civico 64, non vi sono stati segni di vita da Palazzo Castropignano in merito alla faccenda.

Il basolato di Via San Carlo, infatti, si trova nelle stesse condizioni, se non addirittura peggiorate, di ieri.

Stasera e domani si terranno gli ultimi festeggiamenti, organizzati dal Comitato, per le famiglie, coerentemente col decreto emesso dalla Regione Campania che dal 23 dicembre vieta qualunque forma di manifestazione in strada, e le condizioni del manto stradale risultano essere alquanto pericolose: si rischia, oltre ad un aggravamento della perdita d’acqua proveniente dalla pavimentazione stradale, anche che un passante rischi di inciampare e tenendo conto che parteciperanno agli eventi soprattutto i bambini, la preoccupazione degli organizzatori è tanta.

Si attendono risposte alle sollecitazioni del Comitato, affinché giungano tempestivamente sul posto interventi di manutenzione.